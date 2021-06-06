Gölette kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı (2)
6 SAAT SONRA CESEDİNE ULAŞIDIGaziantep'te, serinlemek için girdiği gölette kaybolan Ömer Şavir'in ekiplerin 6 saatlik çalışmasının ardından cansız bedenine ulaşıldı.
6 SAAT SONRA CESEDİNE ULAŞIDI
Gaziantep'te, serinlemek için girdiği gölette kaybolan Ömer Şavir'in ekiplerin 6 saatlik çalışmasının ardından cansız bedenine ulaşıldı. Şavir'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Şavir'in cansız bedeni sudan çıkartılırken, olay yerinde bekleyen yakınları gözyaşlarına boğuldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş