Gölette kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gölette kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı (2)

Gölette kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı (2)
Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş - Haberler | Güncel

6 SAAT SONRA CESEDİNE ULAŞIDIGaziantep'te, serinlemek için girdiği gölette kaybolan Ömer Şavir'in ekiplerin 6 saatlik çalışmasının ardından cansız bedenine ulaşıldı.

6 SAAT SONRA CESEDİNE ULAŞIDI

Gaziantep'te, serinlemek için girdiği gölette kaybolan Ömer Şavir'in ekiplerin 6 saatlik çalışmasının ardından cansız bedenine ulaşıldı. Şavir'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Şavir'in cansız bedeni sudan çıkartılırken, olay yerinde bekleyen yakınları gözyaşlarına boğuldu.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Veysel Eroğlu Kemal Kılıçdaroğlu Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Magazin Hadise Alişan Beren Saat Erkan Petekkaya
Spor Ali Koç Okay Yokuşlu Burak Yılmaz Nihat Özdemir Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gölette kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.6.2021 21:04:52. #1.15#

title