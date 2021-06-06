GAZİANTEP GÖLETTE KAYBOLAN GENÇ ARANIYOR
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GAZİANTEP GÖLETTE KAYBOLAN GENÇ ARANIYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'te, arkadaşlarıyla birlikte gölete giren Ömer Şavir (17) suda kayboldu.

GAZİANTEP'te, arkadaşlarıyla birlikte gölete giren Ömer Şavir (17) suda kayboldu. İhbarla bölgeye gelen ekipler kayıp gencin bulunması için çalışma başlattı.

Olay, öğleden sonra Yamaçoba Sulama Göletinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte gölete giren Ömer Şavir, bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşlarının haber vermesiyle olay yerine gelen aileleri durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri bot ile gölette arama yaparken, dalgıç polisler de dalarak kaybolan genci bulmaya çalıştı. Ekiplerin arama çalışmaları devam ederken, gencin annesi Selvi ve babası Ökkeş Şavir sinir krizi geçirdi.

GAZİANTEP GÖLETTE KAYBOLAN GENÇ ARANIYOR
GAZİANTEP GÖLETTE KAYBOLAN GENÇ ARANIYOR
GAZİANTEP GÖLETTE KAYBOLAN GENÇ ARANIYOR
GAZİANTEP GÖLETTE KAYBOLAN GENÇ ARANIYOR
GAZİANTEP GÖLETTE KAYBOLAN GENÇ ARANIYOR
GAZİANTEP GÖLETTE KAYBOLAN GENÇ ARANIYOR
GAZİANTEP GÖLETTE KAYBOLAN GENÇ ARANIYOR
GAZİANTEP GÖLETTE KAYBOLAN GENÇ ARANIYOR
GAZİANTEP GÖLETTE KAYBOLAN GENÇ ARANIYOR
GAZİANTEP GÖLETTE KAYBOLAN GENÇ ARANIYOR
GAZİANTEP GÖLETTE KAYBOLAN GENÇ ARANIYOR
GAZİANTEP GÖLETTE KAYBOLAN GENÇ ARANIYOR
GAZİANTEP GÖLETTE KAYBOLAN GENÇ ARANIYOR
GAZİANTEP GÖLETTE KAYBOLAN GENÇ ARANIYOR
GAZİANTEP GÖLETTE KAYBOLAN GENÇ ARANIYOR
GAZİANTEP GÖLETTE KAYBOLAN GENÇ ARANIYOR
GAZİANTEP GÖLETTE KAYBOLAN GENÇ ARANIYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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