Gölette kaybolan 2 genci arama çalışmaları devam ediyor
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Gölette kaybolan 2 genci arama çalışmaları devam ediyor

18.03.2021 10:52 | Son Güncelleme: 18.03.2021 11:06
Gölette kaybolan 2 genci arama çalışmaları devam ediyor

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sulama barajında balık tutarken kayıkları alabora olunca gölette kaybolan 2 genci arama çalışmaları devam ediyor.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sulama barajında balık tutarken kayıkları alabora olunca gölette kaybolan 2 genci arama çalışmaları devam ediyor.

Olay, dün öğle saatlerinde Siverek ilçesine bağlı Karacadağ Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede yaşayan ve akraba oldukları öğrenilen Jiyan Kengiş ve Mahmut Kengiş ile Ahmet Mindeş (22), Karacadağ bölgesinde bulunan Derbi Göleti'ne balık tutmaya gitti. Kayığın alabora olmasıyla Jiyan Kengiş ile Ahmet Mindeş suda kaybolurken, Mahmut Kengiş yüzerek kıyıya çıkmayı başardı. Yüzerek kurtulan genç, olayı jandarma ve ailesine haber verdi. Jandarma ve sağlık ekipleri bölgede hazır beklerken, dalgıç polis ekipleri de kurtarma botu ile arama çalışmalarını sürdürüyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren bölgeye gelen Kengiş ile Menteş'in yakınları, umutlu bekleyişlerini sürdürüyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Gölette kaybolan 2 genci arama çalışmaları devam ediyor
Gölette kaybolan 2 genci arama çalışmaları devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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