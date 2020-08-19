Gölette kadın cesedi bulundu Hakkari'de gölette bir kadın cesedi bulundu.

Hakkari'de gölette bir kadın cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Merzan Mahallesi'ndeki Golazüryan Göleti'nde kadın cesedi olduğunu fark eden vatandaşlar durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri, cesedi sudan çıkardı.

Polisin olay yeri incelemesinin ardından ceset, otopsi işlemleri için Hakkari Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Cesedin kimlik tespiti için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA