Gölette erkek cesedi bulundu

13.11.2019 18:26 | Son Güncelleme: 13.11.2019 18:31

Kırşehir'de gölette bir erkek cesedi bulundu.



Edinilen bilgiye göre, merkez Güzler Evcil Hayvan Parkı yakınlarında bir gölette suyun üzerinde hareketsiz şekilde duran bir kişiyi fark eden vatandaşlar, durumu emniyet ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede şahsın hayatını kaybettiği ve cesedin Ö.K.'ye (65) ait olduğu belirlendi. Olay yeri incelemelerinin ardından ceset, ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıbba gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA