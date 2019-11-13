Gölette erkek cesedi bulundu
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Gölette erkek cesedi bulundu

Kırşehir'de gölette bir erkek cesedi bulundu.

13.11.2019 18:26 | Son Güncelleme: 13.11.2019 18:31
Gölette erkek cesedi bulundu

'de gölette bir erkek cesedi bulundu.


Edinilen bilgiye göre, merkez Güzler Evcil Hayvan Parkı yakınlarında bir gölette suyun üzerinde hareketsiz şekilde duran bir kişiyi fark eden vatandaşlar, durumu emniyet ekiplerine verdi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede şahsın hayatını kaybettiği ve cesedin Ö.K.'ye (65) ait olduğu belirlendi. Olay yeri incelemelerinin ardından ceset, ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıbba gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA
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