Gölette çürümüş erkek cesedi bulundu
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Gölette çürümüş erkek cesedi bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde suyun üzerine vuran çürümüş erkek cesedi bulundu.

12.11.2019 18:12 | Son Güncelleme: 12.11.2019 18:17
Gölette çürümüş erkek cesedi bulundu

'nın ilçesinde suyun üzerine vuran çürümüş erkek cesedi bulundu.


Olay, akşam saatlerinde Kulaca göletinde meydana geldi. Vatandaşlar, suyun üzerinde hareketsiz şekilde duran cesedi fark edip, ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve su altı arama ekibi sevk edildi. Ekipler çürümüş cesedi botla kıyıya yarım saatlik çalışma sonucu çıkartmayı başardı. Savcının olay yeri incelemelerinin ardından ceset, ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıbba kaldırıldı. - BURSA

Kaynak: İHA
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