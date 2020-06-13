Gölette çocukların tehlikeli oyunu Arnavutköy'de sıcak havalarla birlikte girilmesi tehlikeli ve yasak olan İmrahor Göletine giren çocukların tehlikeli oyunu bir cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Arnavutköy'de sıcak havalarla birlikte girilmesi tehlikeli ve yasak olan İmrahor Göletine giren çocukların tehlikeli oyunu bir cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Arnavutköy İmrahor Mahallesinde bulunan girilmesi tehlikeli ve yasak olan gölete giren çocuklar gölette dakikalarca yüzdüğü görüldü. Çocukların gölette yasak tabelalarına aldırış etmeden yüzdüğü görüntüler o esnada orada bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasından kaydedildi. - İSTANBUL Kaynak: İHA