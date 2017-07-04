Gölette Can Verdi

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir genç, serinlemek için girdiği sulama göletinde boğuldu.



Edinilen bilgiye göre olay, Muratlı ilçesine yaklaşık 13 kilometre mesafedeki Hanoğlu göletinde meydana geldi. Serinlemek için suya giren 18 yaşındaki Önder Karayel, kısa süre sonra suda kayboldu. Göl kenarındaki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye daire Başkanlığı su altı dalgıç, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü deniz polisi, 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri geldi. Ekiplerin yaptığı arama çalışması sonucu bulunan Önder Karayel, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Gölette can verin gencin cesedi Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgi soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ