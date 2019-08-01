Gölette boy limiti altı balık avına 3 bin 360 lira ceza

Konya'da, gölette boy limiti altında balık avlayan 7 kişiye toplam 3 bin 360 lira ceza kesildi.

Alınan bilgiye göre, Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Balıkçılık ve Su Ürünleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kilistra (Gökyurt) göletinde su ürünleri avlanma faaliyetlerini denetledi.

Yapılan kontrollerde ekipler çok sayıda sazan balığını yakalayıp alıkoyan 7 kişiye idari para cezası uyguladı. Kişi başı 480 lira ceza kesilirken, toplamda uygulanan idari para cezası 3 bin 360 liraya ulaştı.

Denetimlerde, avlanan balıkların canlı olduğunu tespit eden ekipler, balıkları tekrar gölet sularına bıraktı.

Kaynak: AA