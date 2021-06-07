GAZİANTEP GÖLETTE BOĞULAN LİSELİ ÖMER, TOPRAĞA VERİLDİ

GAZİANTEP'te, serinlemek için arkadaşlarıyla girdiği gölette boğulan lise öğrencisi Ömer Şavir'in (17) cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

GAZİANTEP'te, serinlemek için arkadaşlarıyla girdiği gölette boğulan lise öğrencisi Ömer Şavir'in (17) cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Olay, dün Yamaçoba Mahallesi'nde meydana geldi. Lise öğrencisi Ömer Şavir, arkadaşlarıyla serinlemek için gölete girdi. Şavir, bir süre sonra suda gözden kayboldu. Arkadaşlarının ailesine haber vermesi üzerine Şavir için bölgeye ekipler sevk edildi. Yapılan 6 saatlik arama çalışmalarının ardından Şavir'in suda cansız bedenine ulaşıldı. Şavir'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Ömer Şavir, Yamaçoba Mahallesi Mezarlığı'nda bugün gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı