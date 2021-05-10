Gölette boğulan 2 çocuğun cenazeleri uğurlandı
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Gölette boğulan 2 çocuğun cenazeleri uğurlandı

Gölette boğulan 2 çocuğun cenazeleri uğurlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde serinlemek için girdiği gölette boğularak yaşamını yitiren 2 çocuğun cenazeleri yapılan otopsilerinin ardından köylerine gönderildi.

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde serinlemek için girdiği gölette boğularak yaşamını yitiren 2 çocuğun cenazeleri yapılan otopsilerinin ardından köylerine gönderildi.

Olay, dün gece saat 22.00 sıralarında Ortaköy ilçesinde bulunan Bozkır Baraj Göleti'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Gökler köyünde yaşayan Muhammet Sevim (14) ile arkadaşı Ahmet Bektik (14) akşam saatlerinde evlerinden çıkarak Bozkır Baraj Göleti'ne geldi. Kıyafetlerini çıkardıktan sonra yüzme bilmedikleri halde gölete giren 2 çocuk, bir süre boğularak hayatını kaybetti. Çocuklarından haber alamayan aileleri yaptıkları aramada çocukların kıyafetlerini baraj göleti kenarında bulunca jandarmadan yardım istendi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri gölette arama çalışması başlattı. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu da olay yerine gelerek çalışmaları yerinde takip etti. AFAD Su Altı Arama dalgıçları gölete girerek yapılan 1,5 saatlik çalışma sonrasında çocukların cansız bedenine ulaştı. Göletten çıkarılan cesetler ambulanslara Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden 2 çocuğun cenazesi yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı morg önünde, cenazeler jandarmanın eskortluğunda Ortaköy ilçesine bağlı Gökler yaylasına götürüldü. - AKSARAY

Gölette boğulan 2 çocuğun cenazeleri uğurlandı
Gölette boğulan 2 çocuğun cenazeleri uğurlandı
Gölette boğulan 2 çocuğun cenazeleri uğurlandı
Gölette boğulan 2 çocuğun cenazeleri uğurlandı
Gölette boğulan 2 çocuğun cenazeleri uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Gezmeye çıkan iki arkadaşın cansız bedeni gölette bulundu
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