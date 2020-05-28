Göletlere 60 bin yavru sazan bırakıldı
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Göletlere 60 bin yavru sazan bırakıldı

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "5 ilçemizdeki 12 göletimizede toplamda 60 bin yavru sazan bıraktık." dedi.

28.05.2020 17:06 | Son Güncelleme: 28.05.2020 17:13

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "5 ilçemizdeki 12 göletimizede toplamda 60 bin yavru sazan bıraktık." dedi.

Karaca, Beykoz Cumhuriyet Mahallesi'nde basına yaptığı açıklamada, şu anda Beykoz Cumhuriyet Mahallesi'ne 5 bin adet yavru sazan bıraktıklarını söyledi.

Karaca, "Eş zamanlı olarak 5 ilçemizdeki 12 göletimize toplamda 60 bin yavru sazan bıraktık." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs (Kovid-19) sürecinde bağışıklığın ne kadar önemli olduğunu herkesin bildiğinin altını çizen Karaca, "Bağışıklık açısından insan bağışıklığı içinde en önemli gıda Omega-3 diğer vitaminler yönünden en önemli ve kaliteli gıda balıktır." açıklamasında bulundu.

Karaca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün her yıl yaptığımız gibi 2015 yılından itibaren 5 yıldır uyguladığımız bir proje sayın Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin bu konuda özellikle kırsal bölgede sportif amaçlı balıkçılığın gelişmesi açısından bunu önemsiyorlar. İstanbul'da 5 ilçemizde Arnavutköy, Silivri, Beykoz, Büyükçekmece ve Sarıyer ilçelerimizde göletlerimize 60 bin adet yavru sazan bıraktık. Geçmiş yıllarda bıraktığımız balıklar ile beraber yaklaşık olarak 510 bin balık yavrusu bırakmış olduk. Bu balıklarımızı takip ediyoruz. Gördüğümüz kadarıyla bazen amatör olarak yakalanan 13-14 kilograma varan sazan balıklarını da gördüğümüz oluyor. Buda bizi mutlu ediyor. Çünkü gıdasını üretemeyen ülkeler gelecekte aç kalırlar. Milli savunma kadar önemli bir sektör. Sürdürülebilirlik çok önemli balıkçılıkta. Biz sürdürülebilir balıkçılığın denetlemelerini de yapıyoruz.

Denizde, karada, iç sularda değişik denetlemeler yapıyoruz. Bu sene 7 bin civarında denetim yaptık. Yeni çıkan 1380 sayılı yasa ile beraber elimizde güçlendi. Cezalar caydırıcı hale geldi. Bu sayede ciddi manada mesafe aldık. Buradan sayın Cumhurbaşkanımız ve meclisimize teşekkür ediyoruz. Bu noktada bizim elimizi güçlendirdikleri için. Bunun dışında biz sadece denetim değil bu tür sosyal faaliyetleri de yönetiyoruz. Geçmiş yıllarda denizlere terk edilmiş ağlar var. Bununla ilgili değişik çalışmalar yaptık. 4 milyon 381 bin metrekare alanı taradık ve 94 noktadan 170 bin metrekare denizden ağ topladık ve o bölgede balıkların özgürce dolaşmasını sağladık. Özellikle bunların bir çoğu kayalık bölgede olduğu için balıkların üremesini engelliyordu."

Yavru sazanları atmadan önce su sıcaklığını ölçtüklerini kaydeden Karaca, "Çünkü biz yavru sazanı gölete atıyoruz. Mevsim normallerinde mi sıcaklık?, Balık yavruları bu sıcaklıkta yaşayabilirler mi? Bunları kontrol etmemiz lazım. Birkaç gün önce yağmur yağdı yağmur ile beraber havanın biraz soğuduğunu gördük. Yavruların yaşayıp yaşamayacağının kontrollerini yaptık. Mevsim normallerinde mi değil mi diye 1-2 derecelik sıkıntı var ama oda yavruların yaşamasına engel teşkil etmiyor." diye konuştu.

Göletlere 60 bin yavru sazan bırakıldı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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