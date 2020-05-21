Göletlere 180 bin sazan yavrusu bırakıldı Van'da balıkçılık faaliyetlerinin geliştirilmesi ve balık üretiminin artırılması amacıyla 12 gölete 180 bin sazan yavrusu bırakıldı.

Van'da balıkçılık faaliyetlerinin geliştirilmesi ve balık üretiminin artırılması amacıyla 12 gölete 180 bin sazan yavrusu bırakıldı. Van Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında, kentteki 12 gölete 180 bin sazan yavrusu salındı. Kaynak: AA