Gölete giren kızını kurtarmak isteyen anne ile kızı boğuldu (2) TALİHSİZ KIZIN DA CANSIZ BEDENİ BULUNDUBilecik'in İnhisar ilçesine bağlı Tarpak Mahallesi'nde serinlemek için girdiği gölette kaybolan Cevahir Gül Solmaz'ın (14) da yapılan arama çalışmalarının ardından cansız bedeni bulundu.

TALİHSİZ KIZIN DA CANSIZ BEDENİ BULUNDU Bilecik'in İnhisar ilçesine bağlı Tarpak Mahallesi'nde serinlemek için girdiği gölette kaybolan Cevahir Gül Solmaz'ın (14) da yapılan arama çalışmalarının ardından cansız bedeni bulundu. Sudan çıkarılan Solmaz'ın cansız bedeni İnhisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA