Gölete giren genç boğuldu Adıyaman'ın Kahta ilçesinde serinlemek amacıyla Atatürk Baraj Göleti'ne giren 22 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde serinlemek amacıyla Atatürk Baraj Göleti'ne giren 22 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Atatürk Baraj Kahta ilçe kıyısında meydana geldi. Atatürk Barajı Göleti'ne serinlemek için arkadaşlarıyla giren Mehmet Samet Avseren (22) bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Arkadaşları şaka yaptığını sandı ancak sonra Avseren'in su yüzeyine çıkmadığını fark edince suya girerek aradılar.

Avseren'in arkadaşlarından biri 112 sağlık ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine 112 acil sağlık ekipleri, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri geldi. Daha sonra olay yerine Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç ekipleri gelerek kayıp şahsı suda aradı. Şahsın ailesi baraj göleti kenarında sinir krizleri geçirdi.

Dalgıç ekipleri tarafından sudan çıkartılan Samet Avseren'e olay yerinde suni solunum ve kalp masajı yapılarak ambulansla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayatını kaybeden şahsın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

(İHA)

Kaynak: İHA