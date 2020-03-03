Gölete giren genç boğuldu
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Gölete giren genç boğuldu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sulama göletine giren genç boğuldu.

03.03.2020 17:16 | Son Güncelleme: 03.03.2020 17:17
Gölete giren genç boğuldu

'nin ilçesinde sulama göletine giren genç boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Güney Mahallesi'nde bulunan Paşapınarı sulama göletine giren Enes Şahin (17), suda çırpınmaya başladı.

Bir süre sonra arkadaşları Şahin'i gölette hareketsiz görünce durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri, Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma tarafından göletten çıkarılan ceset, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA


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: Gölete giren genç boğuldu
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