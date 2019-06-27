MARDİN(AA) - Mardin'in Mazıdağı ilçesinde gölete giren genç boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Özgür Bingöl (16), Kocakent Mahallesi'nde arkadaşlarıyla birlikte gölete girdi. Bingöl, bir süre sonra gözden kayboldu.

Arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine gölet kenarına gelen köylüler Bingöl'ü bulmak için suya girdi.

Aramalar sonucunda Bingöl'ün cesedine ulaşıldı.

Gencin cesedi, otopsi yapılmak üzere 112 Acil Sağlık ekiplerince Mazıdağı İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA