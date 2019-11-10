10.11.2019 15:36 | Son Güncelleme: 10.11.2019 15:38

Gölete düşerek kaybolan öğretmeni arama çalışmaları sürüyor

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da dün gece bir arkadaşı ile gölette balık tutmaya çalışırken suya düşüp kaybolan öğretmen için bu sabah saatlerinde arama çalışmaları yeninden başlatıldı.

Olay Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesine bağlı Karacakılavuz Gölet'inde meydana geldi. İddiaya göre öğretmen olduğu öğrenilen İbrahim İ. ve C.B. dün gece saatlerinde balık tutmak için kayıkla gölete açıldı. Gölete açıldıktan sonra balık tutmaya çalışan iki şahsın bulunduğu tekne henüz bilinmeyen bir nedenle ters yattı. Teknenin ters yatması ile C.B. kendi imkanları ile yüzerek göletten çıkarken, İbrahim İ. ise gölette kayboldu. Olayı duyanların haber vermesi üzerine olayın meydana geldiği bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin görgü tanığı C.B.'nin ifadeleri üzerine AFAD ekibi botla gölette açıldı. Yaklaşık 2 saat süren arama çalışmaların kayıp öğretmenin izine rastlanamazken arama çalışmaları sabaha bırakıldı. Bugün tekrar başlanan arama çalışmaları devam ederken bölge halkı da ekiplere yardım ediyor.

Kaynak: İHA