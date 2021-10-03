GÖLETE DÜŞEN KUZUYU KURTARMAK İSTEYEN ÇOCUK BOĞULDU - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

GÖLETE DÜŞEN KUZUYU KURTARMAK İSTEYEN ÇOCUK BOĞULDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KONYA'nın Ereğli ilçesinden gölete düşen kuzuyu kurtarmak isteyen Mehmet Durmaz (12) boğularak yaşamını yitirdi.

KONYA'nın Ereğli ilçesinden gölete düşen kuzuyu kurtarmak isteyen Mehmet Durmaz (12) boğularak yaşamını yitirdi. Kuzunun ise canlı olarak kurtarıldığı öğrenildi.

Olay, 18.00 Gökçe Yazı Mahallesi Çiftlik altı mevkisinde meydana geldi. Mehmet Durmaz, ailesine ait küçükbaş hayvanları otlattığı sırada bir kuzu gölete düştü. Mehmet Durmaz da gölete atlayıp kuzuyu kurtarmak istedi. Ancak suyun dibine batması üzerine birlikte koyun otlattığı yakını, durumu ailesine bildirdi. İhbar üzerine jandarma, itfaiye ve sağlık görevlilerine haber verildi. Kuzu itfaiye ekipleri tarafından canlı olarak kurtarıldı. Konya'dan gelen itfaiyeye bağlı dalgıçların arama çalışması sonucu Mehmet Durmaz'ın cansız bedeni sudan çıkartılarak, otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kondu. Çocuklarının hayatını kaybettiğini öğrenen aile, büyük üzüntü yaşadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖLETE DÜŞEN KUZUYU KURTARMAK İSTEYEN ÇOCUK BOĞULDU

GÖLETE DÜŞEN KUZUYU KURTARMAK İSTEYEN ÇOCUK BOĞULDU

GÖLETE DÜŞEN KUZUYU KURTARMAK İSTEYEN ÇOCUK BOĞULDU

GÖLETE DÜŞEN KUZUYU KURTARMAK İSTEYEN ÇOCUK BOĞULDU
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Gölete düşen kuzuyu kurtarmak isteyen çocuk boğuldu

Gölete düşen kuzuyu kurtarmak isteyen çocuk boğuldu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mustafa Destici Oğuzhan Asiltürk
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Aleyna Tilki Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Serdar Aziz Stefan Kuntz Mehmet Topal Aykut Kocaman Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Derya Yanık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: GÖLETE DÜŞEN KUZUYU KURTARMAK İSTEYEN ÇOCUK BOĞULDU - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 03.10.2021 23:29:02. #1.17#