Gölete düşen kuzunun imdadına AFAD ekipleri yetişti
Gölete düşen kuzunun imdadına AFAD ekipleri yetişti Muş'un Varto ilçesinde gölete düşerek mahsur kalan kuzuyu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri kurtardı.
28.07.2020 16:35 | Son Güncelleme: 28.07.2020 17:29
Gölete düşen kuzunun imdadına AFAD ekipleri yetişti
MUŞ - Muş'un Varto ilçesinde gölete düşerek mahsur kalan kuzuyu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri kurtardı.
Varto'da yaşayan İzzettin Doğan, gölete düşen kuzusu için AFAD ekiplerinden destek istedi. Bölgeye gelen ekip, botla gölete açılarak mahsur kalan kuzuyu kurtardı. Kuzunun çıkarılmasına sevinen Doğan, ekiplere teşekkür etti.
Kaynak: İHA