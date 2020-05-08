Gölete düşen işçi hayatını kaybetti
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Gölete düşen işçi hayatını kaybetti

Gölete düşen işçi hayatını kaybetti
08.05.2020 16:51 | Son Güncelleme: 08.05.2020 16:52

Gölete düşen işçi hayatını kaybetti Gaziantep'te çalıştığı esnada dengesini kaybederek yapay gölete düşen temizlik görevlisi hayatını kaybetti.

Gölete düşen işçi hayatını kaybetti

GAZİANTEP - Gaziantep'te çalıştığı esnada dengesini kaybederek yapay gölete düşen temizlik görevlisi hayatını kaybetti.

Olay Dülükbaba Tabiat Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Orhan Dönmez yapay gölün çevresinde temizlik yapıyordu bu esnada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı dengesini kaybeden Dönmez gölete düştü.

Dönmez'in gölet içinde çırpındığını gören arkadaşları müdahale ile göletten çıkardı. Olay yerine çağrılan 112 ekipleri talihsiz çalışanı Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırdı. Dönmez, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Dömez'in cenazesi kesin ölüm nedeninin bulunması için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Gölete düşen işçi hayatını kaybetti

Kaynak: İHA

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