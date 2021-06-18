Gölete düşen göçmenin cansız bedeni bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gölete düşen göçmenin cansız bedeni bulundu

Gölete düşen göçmenin cansız bedeni bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Van'ın Çaldıran ilçesinde gölete düşen düzensiz göçmenin cansız bedeni bulundu.

Van'ın Çaldıran ilçesinde gölete düşen düzensiz göçmenin cansız bedeni bulundu.

Çaldıran ilçesindeki Sarıçimen Mahallesi'nde bulunan gölete bir düzensiz göçmenin düştüğü ihbarı üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gölette AFAD Müdürlüğünden gelen dalgıçların yaptığı arama sonucunda düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı. Düzensiz göçmenin cenazesi sağlık ekiplerine teslim edilerek hastane morguna kaldırıldı. - VAN

Gölete düşen göçmenin cansız bedeni bulundu
Gölete düşen göçmenin cansız bedeni bulundu
Gölete düşen göçmenin cansız bedeni bulundu
Gölete düşen göçmenin cansız bedeni bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haberleri | İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan PKK'lı terörist İslam Biliz, MİT ve jandarmanın ortak operasyonuyla...
Son dakika haberleri | İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan PKK'lı terörist İslam Biliz, MİT ve jandarmanın ortak operasyonuyla...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan İlham Aliyev Boris Johnson Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emel Sayın Aleyna Tilki Merve Dizdar Şeyma Subaşı
Spor Aytaç Kara Gareth Bale Şenol Güneş Nihat Özdemir Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gölete düşen göçmenin cansız bedeni bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.6.2021 18:51:17. #1.16#

title