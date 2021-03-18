Gölete düşen araç içinden karı kocanın cansız bedeni çıkartıldı
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Gölete düşen araç içinden karı kocanın cansız bedeni çıkartıldı

18.03.2021 21:25 | Son Güncelleme: 18.03.2021 21:41

Gölete düşen araç içinden karı kocanın cansız bedeni çıkartıldı Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde göletin içine düşen araçtan karı kocanın cesedi çıktı.

Gölete düşen araç içinden karı kocanın cansız bedeni çıkartıldı

BİLECİK - Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde göletin içine düşen araçtan karı kocanın cesedi çıktı.

Olay, Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Üyük köyünde meydana geldi. Kum ocağı için kullanılan ve daha sonradan su birikintisine dönüşen gölette araç ile suyun üzerinde bir erkek cesedi gören köylüler durumu hemen jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen ekipler durumu AFAD'a bildirirken, olay yerine gelen ekipler bir bot yardımıyla bir erkek cesedine ulaştı. Daha sonra araç içinde başka bir şahsın olabileceğini değerlendiren ekipler hemen vinç çağırdı. Vinç yardımı ile su birikintisinden çıkarılan araç içinde bir de kadın cesedine ulaşıldı. Jandarma ekipleri kısa süreli bir araştırma ile cesetlerin Kıymet ve Cemalettin Öztürk çiftine ait olduğu bilgisine ulaştı. Gölpazarı Cumhuriyet Savcısı olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından çiftin cansız bedeni Gölpazarı İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.

Gölete düşen araç içinden karı kocanın cansız bedeni çıkartıldı
Gölete düşen araç içinden karı kocanın cansız bedeni çıkartıldı
Gölete düşen araç içinden karı kocanın cansız bedeni çıkartıldı
Gölete düşen araç içinden karı kocanın cansız bedeni çıkartıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARSLAN ALTINDİŞ

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