- Gölete atlayarak canına kıydı



MALATYA - Malatya'da bir kişi Orduzu Pınarbaşı göletine atlayarak intihar etti.

Edinilen bilgiye göre akrabalarını arayarak intihar edeceğini söyleyen 24 yaşındaki M.C. daha sonra Orduzu Pınarbaşı göletine girerek intihar etti. Kısa sürede olay yerine gelen M.C.'nin yakınları su yüzeyinde şahsın spor ayakkabılarını görünce durum hemen sağlık ve itfaiye görevlilerine bildirildi.

Bölgeye gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı arama kurtarma ekipleri zaman geçirmeden gölete girerek arama çalışması başlattı. Yaklaşık yarım saatlik arama tarama çalışması gencin cansız bedenine ulaştı.

Bu sırada kıyı da bekleyen gencin yakınları sinir krizleri geçirdi. Dalgıçlar M.C.'nin cesedini sudan çıkartırken kriz geçiren bir yakını ise kendini suya attı. Dalgıçların zamanında müdahalesi ile genç kız sudan çıkartıldı.

Şahsın cenazesi otopsi için morga kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.