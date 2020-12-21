Gölet ve enerji hatlarındaki çalışmalar devam ediyor
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Gölet ve enerji hatlarındaki çalışmalar devam ediyor

21.12.2020 11:55 | Son Güncelleme: 21.12.2020 12:00
Gölet ve enerji hatlarındaki çalışmalar devam ediyor

Bilecik'in Bayırköy beldesinde Bayırköy Göleti ve enerji hatlarındaki çalışmalar devam ediyor.

Bilecik'in Bayırköy beldesinde Bayırköy Göleti ve enerji hatlarındaki çalışmalar devam ediyor.

Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, yapımı devam eden Bayırköy Göleti ve enerji hatlarındaki çalışmaları yerinde inceledi. Bu anlamda özverili çalışan ekiplere teşekkür eden Başkan Yaman, "Bayırköy belediyesi olarak şartlar ne olursa olsun gerek genel anlamdaki projelerimize gerekse belde halkımızın yaşam şartlarını kolaylaştırmak için belediye çalışanlarımızın sorumluluğu içinde olan işlerimize ara vermeden devam ediyoruz. Bu konuda zaman saat gözetmeden çalışan belediye personellerimize gölet ve enerji hatlarındaki çalışmalarından dolayı tüm ekiplere özverili çalışmalarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - BİLECİK

Gölet ve enerji hatlarındaki çalışmalar devam ediyor
Gölet ve enerji hatlarındaki çalışmalar devam ediyor
Gölet ve enerji hatlarındaki çalışmalar devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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