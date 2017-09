- Gölet kurudu, balıklar telef oldu



SİNOP - Sinop'un Taşmanlı köyünde, Taşmanlı Göleti arıza sebebiyle kuruyunca, yüzlerce sazan ve yayın balığı telef oldu.

Vana arızası sonrası, su seviyesinin iyice azaldığı Taşmanlı Göleti'nde çok sayıda balık telef oldu. Sazanlar ve yayınlar akıntıya karşı yüzerek hayatta kalabilmek için mücadele verdi.

Özellikle büyük sazan balıklarının balçığa saplanarak yüzemediği ve can çekiştiği görüldü. Konu ile ilgili Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Vekili Sezai Aydın yaptığı açıklamada, "Bu konuda bize de şikayetler geldi. Ancak yapabilecek bir faaliyetimiz yok. Biz Tarım İl Müdürlüğü olarak kaçak balık avcılığı olursa müdahale edebiliriz. Onların dışında barajlardaki suyun eksilmesi, Devlet Su İşlerine aittir" dedi.

Devlet Su İşleri Şube Müdür Lütfü Güldoğan ise yaptığı açıklamada, "Gölette çalışmalarımız devam ediyor. 2-3 gün içinde Taşmanlı Göleti'ndeki arıza çözülecek ve gölette balıklarda eskisi gibi sağlığına kavuşacak" açıklamasını yaptı.

Bunun üzerine ise Taşmanlı Köyü Muhtarı Engin Dinç de yaptığı açıklamada, "Vana odalarındaki tamiratlar için sular boşaltıldı. Gölet bu yüzden şu an bu durumda. Şu an çalışmalarımız sürüyor. 2-3 gün içinde arıza düzeltilecektir" diye konuştu.