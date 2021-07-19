Gölet kenarında bataklığa saplandı, 4 saatte kurtarıldı
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Gölet kenarında bataklığa saplandı, 4 saatte kurtarıldı

Gölet kenarında bataklığa saplandı, 4 saatte kurtarıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESKİŞEHİR'in Günyüzü ilçesinde, gölet kenarında kuzeniyle iddiaya göre alkol aldıktan sonra bataklığa düşen N.Ö., saplandığı yerden jandarma ve AFAD ekiplerince 4 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.

ESKİŞEHİR'in Günyüzü ilçesinde, gölet kenarında kuzeniyle iddiaya göre alkol aldıktan sonra bataklığa düşen N.Ö., saplandığı yerden jandarma ve AFAD ekiplerince 4 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.

Günyüzü ilçesinde yaşayan kuzenler A.Ö. ve N.Ö., gece yarısı, iddiaya göre alkol almak için Kavuncu Mahallesi'ndeki gölet kenarına gitti. Günyüzü Jandarma Komutanlığı devriye ekibi, gölet kenarında gezerken A.Ö.'yü fark ederek, kimlik kontrolü yaptı. A.Ö., kuzeni N.Ö.'nün kısa süre önce yanından ayrıldığını ve geri dönmediğini söyledi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekiplerinin yanı sıra AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri de arama çalışmalarına başladı. Bunun üzerine N.Ö.'nün, gölet kenarındaki bataklığa düşerek, saplanıp, kaldığı belirlendi. Ekiplerin bataklıktan 4 saatlik çalışma sonucu çıkardığı N.Ö., Günyüzü Devlet Hastanesi'ne götürülürken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Gölet kenarında bataklığa saplandı, 4 saatte kurtarıldı
Gölet kenarında bataklığa saplandı, 4 saatte kurtarıldı
Gölet kenarında bataklığa saplandı, 4 saatte kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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