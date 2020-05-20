Gölet çevresinden 30 ton çöp toplayıp, kürek mesafeli halay çektiler
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gölet çevresinden 30 ton çöp toplayıp, kürek mesafeli halay çektiler

VAN'ın merkez İpekyolu Belediyesi, Van-Özalp Karayolu üzerinde bulunan ve sulama amaçlı kullanılan Sıhke Göleti çevresinde bahar temizliği yaptı.

Gölet çevresinden 30 ton çöp toplayıp, kürek mesafeli halay çektiler
20.05.2020 11:02 | Son Güncelleme: 20.05.2020 11:02
VAN'ın merkez İpekyolu Belediyesi, Van-Özalp Karayolu üzerinde bulunan ve sulama amaçlı kullanılan Sıhke Göleti çevresinde bahar temizliği yaptı. Yapılan çalışmalarda yaklaşık 30 ton çöp toplayan ekipler, daha sonra ellerindeki kürek ve süpürge saplarıyla sosyal mesafeye dikkat ederek, halay çekti.  

Bölgede havaların ısınmaya başlamasıyla birliktke temizlik çalışmalarına da ağırlık verildi. Van Gölü kıyılarında temizlik yapan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, bu kez de Van kent merkezine yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta bulunan Van-Özalp karayolu üzerindeki Sıhke Göleti çevresinde bahar temizliği yaptı. Onlarca temizlik görevlisinin çalıştığı bölgede, yaklaşık 30 ton çöp toplandı. Çöp toplama çalışmalarının bitmesinin ardından ekipler, ellerindeki kürek ve süpürge saplarıyla sosyal mesafe kuralarına dikkat ederek bir süre halay çekti. Toplanan çöpler ise kamlyonlara yüklenerek, çöp toplama merkezine götürüldü. İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Volkan Avcı, çevre temizliği konusunda daha dikkatli davranılması gerektiğini belirterek, "Daha temiz ve daha güzel yaşanabilir bir İpekyolu için Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü olarak bizler üzerimize düşen tüm görevleri yerine getirme gayreti içerisindeyiz. Siz kıymetli hemşehrilerimizden de çevremizin temiz tutulması ve korunması hususunda daha özverili olmanızı rica ediyoruz. Sahil kıyılarına çöplerin atılmaması, gölümüze sahip çıkılması ve korunması hususunda da hassasiyet göstermelerini rica ediyoruz. Çocuklarımıza daha güzel ve temiz bir miras bırakmak için lütfen çöpleri etrafa değil çöp kutularına atalım" dedi.


- Van

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi Haber
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi
65 yaş üstü 3 kişi, polis ekiplerini görünce otların arasına saklandı Haber
65 yaş üstü 3 kişi, polis ekiplerini görünce otların arasına saklandı
Salgının yeni merkez üssü Brezilya'da son 24 saatte 1179 kişi hayatını kaybetti Haber
Salgının yeni merkez üssü Brezilya'da son 24 saatte 1179 kişi hayatını kaybetti
İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, bir erkeğe ait cansız bedenle karşılaştı Haber
İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, bir erkeğe ait cansız bedenle karşılaştı
Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı Haber
Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı
Bakan Koca'dan salgın için 'kelebek etkisi' uyarısı: Tüm Türkiye'yi etkileyebilir Haber
Bakan Koca'dan salgın için "kelebek etkisi" uyarısı: Tüm Türkiye'yi etkileyebilir
Bingöl'de görülen devasa yılan korkuttu
Bingöl'de görülen devasa yılan korkuttu
Fatih Erbakan: 15 yaşındaki biri cinsel olgunluğa erişmiştir, rızası da geçerlidir
Fatih Erbakan: 15 yaşındaki biri cinsel olgunluğa erişmiştir, rızası da geçerlidir
Sağlık çalışanı komşusunun yüzüne tükürdüğü kadın koronavirüse yakalandı
Sağlık çalışanı komşusunun yüzüne tükürdüğü kadın koronavirüse yakalandı
Hayat hikayesi filmleri aratmayan talihsiz kadın! Önce işkence gördü, sonra kocası tarafından pazarlandı
Hayat hikayesi filmleri aratmayan talihsiz kadın! Önce işkence gördü, sonra kocası tarafından pazarlandı
Yeğeniyle fotoğraf paylaşan Selin Ciğerci, kendisini cinsiyet değiştirme operasyonundan eleştiren kişiye sert çıktı
Yeğeniyle fotoğraf paylaşan Selin Ciğerci, kendisini cinsiyet değiştirme operasyonundan eleştiren kişiye sert...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın transferini sorduğu Çağlar Söyüncü'den yanıt: Menajerim ilgileniyor efendim
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın transferini sorduğu Çağlar Söyüncü'den yanıt: Menajerim ilgileniyor efendim
Sokak ortasında yaşanan silahlı kovalamaca anbean kaydedildi
Sokak ortasında yaşanan silahlı kovalamaca anbean kaydedildi
Son Dakika: Ticaret Bakanlığı, yeni pazarlara açılan markaları 5 yıl destekleyecek
Son Dakika: Ticaret Bakanlığı, yeni pazarlara açılan markaları 5 yıl destekleyecek
Beşiktaş'ta tüm koronavirüs testleri negatif çıktı
Beşiktaş'ta tüm koronavirüs testleri negatif çıktı
Yurt dışından gelenler, karantina süresini KYK yurtları yerine evlerinde geçirecek
Yurt dışından gelenler, karantina süresini KYK yurtları yerine evlerinde geçirecek
Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı
Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı
Şafak Sezer'den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a sert tepki: Bir daha çalışmam!
Şafak Sezer'den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a sert tepki: Bir daha çalışmam!
Acun Ilıcalı, Survivor yarışmacıları ve ünlü isimlerle yeni bir yarışma programı çekecek
Acun Ilıcalı, Survivor yarışmacıları ve ünlü isimlerle yeni bir yarışma programı çekecek
Merih Demiral'dan Ronaldo itirafı: Karşılaşmayı hiç istemezdim
Merih Demiral'dan Ronaldo itirafı: Karşılaşmayı hiç istemezdim
George Best'in eşi Angie Best: Rehabilitasyondayken bile beni aldattı
George Best'in eşi Angie Best: Rehabilitasyondayken bile beni aldattı
Nisa, DJ'lik yapabileceği ödülü kaybettiği için üzülen Cemal Can için boyalarla DJ masası çizdi
Nisa, DJ'lik yapabileceği ödülü kaybettiği için üzülen Cemal Can için boyalarla DJ masası çizdi
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi başladı
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi başladı
Acun Ilıcalı, ödül oyunu sırasında Berkan'ın bağırdığı anları paylaştı: Bana posta koyan ilk yarışmacı
Acun Ilıcalı, ödül oyunu sırasında Berkan'ın bağırdığı anları paylaştı: Bana posta koyan ilk yarışmacı
Juventus'un yıldızı Miralem Pjanic, Şafak Sezer'in canlı yayınına katıldı: Hedef ben miyim Tayfun
Juventus'un yıldızı Miralem Pjanic, Şafak Sezer'in canlı yayınına katıldı: Hedef ben miyim Tayfun
3 çocuğuyla tek başına yaşam mücadelesi veren anne, yardım bekliyor
3 çocuğuyla tek başına yaşam mücadelesi veren anne, yardım bekliyor
19 Mayıs'la 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan kendini savundu: Oruç tutuyorum, insanlık hali
19 Mayıs'la 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan kendini savundu: Oruç tutuyorum, insanlık hali
Son anket sonucu Erdoğan'ın yüzünü güldürecek! En yakın takipçisine 4 kat fark attı
Son anket sonucu Erdoğan'ın yüzünü güldürecek! En yakın takipçisine 4 kat fark attı
Meksika'da koronavirüse benzetilen dolu taneleri şaşkınlığa neden oldu
Meksika'da koronavirüse benzetilen dolu taneleri şaşkınlığa neden oldu
Tavşanlı'da denetim yapan doktorun testi pozitif çıktı, 50 berber karantinaya alındı
Tavşanlı'da denetim yapan doktorun testi pozitif çıktı, 50 berber karantinaya alındı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Süreyya Önder Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu Sırrı Süreyya Önder
Magazin Neva Cem Yılmaz Ferzan Özpetek Yılmaz Erdoğan
Spor Bülent Uygun Lionel Messi Hikmet Karaman Kenan Sofuoğlu Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Antalya 19 Mayıs Türk Lirası Çin Halk Cumhuriyeti
Şu an buradasınız: Gölet çevresinden 30 ton çöp toplayıp, kürek mesafeli halay çektiler - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.5.2020 11:03:13. #1.14#
title