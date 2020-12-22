Gölet buz tuttu ortaya eşsiz görüntüler çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Gölet buz tuttu ortaya eşsiz görüntüler çıktı

22.12.2020 10:12 | Son Güncelleme: 22.12.2020 10:39

Gölet buz tuttu ortaya eşsiz görüntüler çıktı Kayseri'nin Erciyes bölgesinde bulunan Tekir Göleti, aşırı soğuklar nedeniyle buz tutunca ortaya eşsiz görüntüler çıktı.

Gölet buz tuttu ortaya eşsiz görüntüler çıktı

KAYSERİ - Kayseri'nin Erciyes bölgesinde bulunan Tekir Göleti, aşırı soğuklar nedeniyle buz tutunca ortaya eşsiz görüntüler çıktı.

Erciyes - Develi yolu üzerinde bulunan 2 bin 500 rakımlı bölgedeki Tekir Göleti, etkisini gösteren soğuklar nedeniyle buz tuttu. Buz tutan göl üzerinde vatandaşların bazıları yürürken, bazıları ise ortaya çıkan manzarayla birlikte fotoğraf çekinmeyi ihmal etmedi. Vatandaşlar, yoldan geçerken göletin buz tuttuğunu gördüklerini ve karşılaştıkları manzarayla fotoğraf çekinmek için durduklarını söyledi. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre hafta boyunca Erciyes'te en düşük hava sıcaklığı eksi 15, en yüksek hava sıcaklığı ise 2 derece olması bekleniyor.

Gölet buz tuttu ortaya eşsiz görüntüler çıktı
Gölet buz tuttu ortaya eşsiz görüntüler çıktı
Gölet buz tuttu ortaya eşsiz görüntüler çıktı
Gölet buz tuttu ortaya eşsiz görüntüler çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TURAN BULUT

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Ziya Selçuk İsmail Demir Meral Danış Beştaş Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Hülya Avşar Şevket Çoruh Coşkun Sabah Acun Ilıcalı
Spor Fatih Terim Ersun Yanal Gökhan Töre Samet Aybaba Sergen Yalçın
Tüm Haberler Türk İngiltere Galatasaray Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gölet buz tuttu ortaya eşsiz görüntüler çıktı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 10:39:16. #1.15#
title