Gölecik'e Mesire Alanı Müjdesi

Karacabey ilçesinde inşası devam eden Gölecik Barajı'nın yanındaki bölgeye mesire alanı yapılacak.

DSİ Bursa 1. Bölge Müdürü Hayati Çelenk ve Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Gölecik Barajı inşaatında incelemelerde bulundu.

Çelenk, burada yaptığı konuşmada, halkının hizmetine sunmak üzere yapılacak mesire alanı için çalışmaların başladığını söyledi.

Mesire alanının Gölecik Barajı'nın yanında olduğunu belirten Çelenk, "Karacabey halkına yakışır, güzel bir mesire alanı oluşturacağız. Dolgu çalışmalarının ardından yapılacak ağaçlandırma ile doğal bir ortam Karacabey'e kazandırılacak." diye konuştu.

Başkan Özkan ise, söz konusu bölgenin doğa harikası olduğunu dile getirerek, "Karacabey'in yıllardır özlemle beklediği Gölecik Barajı şantiyesinin yakınında yeni bir mesire alanı oluşturulacak. Karacabey, Bursa ve Bandırmalı vatandaşlarımızın nefes almasına imkan sağlayacak bir yer olacak." ifadelerini kullandı.