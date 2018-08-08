Gölecik Barajı'nda Çalışmalara Yeniden Başlandı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde zeminde yaşanan sorunlar nedeniyle yapımına bir süre ara verilen Gölecik Barajı inşaatında çalışmalara yeniden başlandı.

Karacabey Belediye Başktanı Ali Özkan ve DSİ 1. Bölge Müdürü Hayati Çelenk, Gölecik Barajı inşaat sahasına giderek, proje müdürü Mustafa Bilgiç'ten çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bilgiç, baraj inşaatına zeminde bazı olumsuzluklar tespit edildiği için bir süre ara verildiğini belirtti.

Zeminde yaşanan sıkıntılar nedeniyle bölgede tekrar incelemeler yapıldığını belirten Bilgiç, "Projeler hazırlandı. 1 Temmuz'dan itibaren yeni projeler çerçevesinde çalışmalara tekrar başladık. Çalışmalarımız bu yılın sonuna kadar devam edecek. Daha sonra barajın gövdesinin imalatına başlamayı planlıyoruz." dedi.



DSİ 1. Bölge Müdürü Hayati Çelenk ise geçen kasım-aralık aylarında temelini atmayı planladıkları baraj inşaatında zemin parametreleriyle ilgili verilerin yeniden gözden geçirilmesinin kararlaştırıldığını aktararak, şunları kaydetti:

"Yeni sondajlar yaparak parametreleri yeniledik. Tabii zeminde yaşanan bu problemleri çalışmalarla çözüyoruz. Bekleme sürecinde şantiyede belli çalışmalar yapılamadı.Çalışmalara yeniden başladık. Hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Baraj tamamlandığında Karacabey halkımıza yılda 7,5 milyon metreküp içme suyu, 17 milyon metreküp de sulama suyu vereceğiz. Toplam 45 bin dekarlık arazi barajımızdan sulanacak. Barajın yaklaşık maliyeti toplam proje bedeli 130 milyon lira gibi bir rakama mal olacak. Barajın bitimi için 2020 nisan ayını hedeflemiştik. Gecikmeden dolayı fazla bir aksama olacağını düşünmüyoruz."