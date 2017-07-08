Gölecik Barajı'nda Çalışmalar Sürüyor

Bursa'nın Karacabey ilçesinde inşasına başlanan Gölecik Barajı'nda çalışmalar devam ediyor.

Gölecik Barajı'nda Çalışmalar Sürüyor

Bursa'nın Karacabey ilçesinde inşasına başlanan Gölecik Barajı'nda çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: Dunya.com