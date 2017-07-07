Gölecik Barajı'nda Çalışmalar Sürüyor

Bursa'nın Karacabey ilçesinde inşasına başlanan Gölecik Barajı'nda çalışmalar devam ediyor.



Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ve DSİ 1. Bölge Müdürü Hayati Çelenk, projelerin son durumlarını yerinde inceleyerek bilgi aldı.



Belediye Başkanı Özkan, Gölecik Barajı'nın Karacabeylilerin 50 yıllık özlemi olduğunu belirterek, "İlçemiz, yıllardır hepimizin hayallerini süsleyen büyük gerdanlığına nihayet kavuşuyor. İlçemiz çeşmelerinden en az 50 yıl süre ile sağlıklı içme suyu akacak. Gölecik suyunun kalite ve nefasetini hepimiz biliyoruz. Bunun yanı sıra baraj, 40 bin dönümlük bir araziyi de sulu tarıma kavuşturacak." dedi.



DSİ 1. Bölge Müdürü Çelenk ise, barajın bir an önce tamamlanması için çalıştıklarını söyledi.



Çelenk, "Barajımız 92 metre yüksekliğinde olacak. 45 bin dekar arazinin sulanacağı ve de içme suyu amaçlı kullanılacak. Çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Her hangi bir sıkıntımız yok." ifadelerini kullandı.



Gölecik Barajı Proje Müdürü Mustafa Bilgiç de, barajın 2020'de tamamlanacağını bildirdi.