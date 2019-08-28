Gölecik Barajı inşaat çalışmaları devam ediyor

28.08.2019 15:00

Bursa'nın Karacabey ilçesinin 70 yıllık içme suyu ihtiyacını karşılayacak ve 40 bin dönüm tarım arazisini suya kavuşturacak Gölecik Barajı'nın yapımı için çalışmalar sürdürülüyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) 1. Bölge Müdürü Hayati Çelenk ve Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, çalışmaları yerinde inceledi.

Çelenk, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, barajın sıyırma kazılarının ve desteklemelerinin ve temeldeki ilk konvansiyonel beton işinin tamamlandığını belirtti.

Zeminde sağlamlaştırma çalışmalarının devam ettiğini anlatan Çelenk, şunları kaydetti:

"Bunun için zemin enjeksiyonları yapılıyor. Bu enjeksiyonlar tamamlandığında yapacağımız deneyle dolguya başlayacağız. Geçmişte burada en büyük problemimiz, zemin parametrelerinin bu barajın, bu gövdenin taşıma gücüydü. Onunla ilgili burada yeni sondajlar yapılması için baraj inşaatında durma noktasına gelindi ancak sonrasında tüm çalışmalarımız tamamlanarak temel alanı artırıldı. Daha sağlıklı bir barajın yapımı için tekrar yapıma başlandı. Dolgu aşamasına geldik. Yaklaşık 1 milyon metreküp silindirle sıkıştırılmış beton bir baraj olacak. Barajı 2021 yılı sonunda hizmete açmayı planlıyoruz. Memba suyu kalitesinde bir su var. İçme suyu, arıtma ve isale hattı projeleri de hızla devam ediyor. Önümüzdeki yıl içinde inşaat işini ihale etmeyi düşünüyoruz."

Belediye Başkanı Ali Özkan da barajın Karacabeylilerin 50 yıllık hayali olduğunu aktardı.

Barajın tarımsal alanları sulamaya da katkı sağlayacağına dikkati çeken Özkan, "Taşkın probleminin önlemesinde de faydalı olacak bir proje. Şehrin bu projeyle bütünleşmesi açısından rekreasyon alanları ve sosyal tesisler de hizmete sunulacak. Gölecik Barajı yeşil alan, mesire alanı noktasında da bölgemize ciddi bir katkı sağlayacak." dedi.

Baraj tamamlandığında, Karacabey'e bağlı kırsal Gölecik, Şahinköy, Karasu, Fevzipaşa, Arız, Tophisar, Dağkadı, Çavuşköy ve Danışment mahallelerinde toplam 45 bin 870 dekarlık araziye su temin edilecek. Gölecik Barajı, Karacabey ilçe merkezi ve çevresinin ihtiyacı olan yıllık 7,44 milyon metreküp içme ve kullanma suyu ihtiyacını da karşılayacak.

Kaynak: AA