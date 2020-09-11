Göle Kaymakamı Koç'a Memur-Sen'den ziyaret Ardahan Memur-Sen Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Ardahan Şube Başkanı Erdinç Çakmak, Göle Kaymakamı Haluk Koç'u makamında ziyaret etti.

Ardahan Memur-Sen Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Ardahan Şube Başkanı Erdinç Çakmak, Göle Kaymakamı Haluk Koç'u makamında ziyaret etti.

Çakmak, ilçe ziyaretleri kapsamında Kaymakam Koç'u makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Kaymakam Koç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Memur-Sen ve Eğitim bir Sen'in çalışmalarını yakından takip ettiğini dile getirdi.

Kaynak: AA