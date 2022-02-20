GÖLE, ARDAHAN (İHA) - - Göle eksi 22,1 derece

ARDAHAN - Ardahan'da soğuk hava etkisini devam ettiriyor. Göle ilçesinde sıcaklık eksi 22,1 dereceye kadar düştü.

Doğunun incisi Ardahan'da soğuk hava etkili olmaya devam ediyor. Şubat ayının ortalarında etkili olan dondurucu soğuklar vatandaşları olumsuz etkiliyor.

Göle ilçesinde soğuktan dolayı buz tutan çok sayıda araç çalışmadı. Dondurucu soğuklardan olumsuz etkilendiklerini söyleyen, Aykut Yıldız, "Ardahan'da hayat resmen dondu. Hava çok soğuk, sıcaklık eksi 20 derece. Araçlarda çalışmakta zorlanıyor. Araç camları buzla kaplı ve soğuklar daha geçmedi."

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 20,7, Göle'de 22,1, Hanak'ta 17, Çıldır'da 12,4, Posof'ta 7,9 ve Damal'da 13,5 derece olarak kaydedildi.