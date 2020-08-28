Göle düşen kişi, kayıkla kurtarıldı
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Göle düşen kişi, kayıkla kurtarıldı

Göle düşen kişi, kayıkla kurtarıldı ADANA'da Çatalan Doğu Köprüsü'nden dengesini kaybedip, Seyhan Baraj Gölü'ne düşen kişi, balıkçı kayığı ile boğulmaktan kurtarıldı.

Göle düşen kişi, kayıkla kurtarıldı
28.08.2020 00:31 | Son Güncelleme: 28.08.2020 00:31

Göle düşen kişi, kayıkla kurtarıldı
ADANA'da Çatalan Doğu Köprüsü'nden dengesini kaybedip, Seyhan Baraj Gölü'ne düşen kişi, balıkçı kayığı ile boğulmaktan kurtarıldı. 
Olay, saat 20.45 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Dörtler Mahallesi'nde meydana geldi. Çatalan Doğu Köprüsü'ne gelen Necdet B. (50), dengesini kaybedip, yaklaşık 20 metreden Seyhan Baraj Gölü'ne düştü. Köprünün ayaklarına bağlanmış bir halata tutunan tahilsiz adam, bağırarak yardım istedi. Bu sırada gezmek için köprüde bulanan ve yardım çığlıklarını duyup, suya yönelen Fethi Günal ve yanındakiler, durumu polise bildirdi. Ekiplerin beklendiği dakikalarda sudaki Necdet B.'nin kendisini kaybedip, boğulmasından çekinen Günal, yakındaki balıkçı arkadaşına haber verip, kayıkla gelmesini istedi. Balıkçı kayığı ile sudan çıkartılan Necdet B.'ye olay yerine sevk edilen sağlık ekibi tarafından ilk müdahale yapıldı. Önlem amaçlı hastaneye kaldırılan Necdet B.'nin durumunun iyi olduğu belirtildi.
Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. 

Kaynak: DHA

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