Göle dönen yollarda vatandaşların yağmurla imtihanı
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Göle dönen yollarda vatandaşların yağmurla imtihanı

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Faruk Sarıkoç - Haberler | Güncel

Göle dönen yollarda vatandaşların yağmurla imtihanı -Kimi uzun atlama denedi, kimi adeta sek sek oynadı Fatih Aksaray'da yağmur yolları göle çevirdi.

Göle dönen yollarda vatandaşların yağmurla imtihanı

-Kimi uzun atlama denedi, kimi adeta sek sek oynadı

İSTANBUL - Fatih Aksaray'da yağmur yolları göle çevirdi. Bazı vatandaşlar su birikintilerinin üzerinden atlarken, kimi vatandaşlarda adeta sek sek oynayarak yolun karşısına geçmeye çalıştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için yaptığı yağış uyarılarının ardından Avrupa yakasında sağanak yağış etkili olmaya başladı. Fatih'te etkili olan yağış yolları göle döndürdü. Yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bazı vatandaşlar su birikintilerinin üzerinden atlarken, bazıları da adeta sek sek oynayarak yolun karşısına geçmeye çalıştı. Vatandaşların suyla onan imtihanı da kameraya yansıdı.

Öte yandan, bazı araçlarında maddi hasarlı kazaya karıştığı görüldü.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Göle dönen yollarda vatandaşların yağmurla imtihanı
Göle dönen yollarda vatandaşların yağmurla imtihanı
Göle dönen yollarda vatandaşların yağmurla imtihanı
Göle dönen yollarda vatandaşların yağmurla imtihanı
Göle dönen yollarda vatandaşların yağmurla imtihanı
Göle dönen yollarda vatandaşların yağmurla imtihanı
Göle dönen yollarda vatandaşların yağmurla imtihanı
Göle dönen yollarda vatandaşların yağmurla imtihanı
Göle dönen yollarda vatandaşların yağmurla imtihanı
Göle dönen yollarda vatandaşların yağmurla imtihanı
Göle dönen yollarda vatandaşların yağmurla imtihanı
Göle dönen yollarda vatandaşların yağmurla imtihanı
Göle dönen yollarda vatandaşların yağmurla imtihanı
Göle dönen yollarda vatandaşların yağmurla imtihanı
Göle dönen yollarda vatandaşların yağmurla imtihanı
Göle dönen yollarda vatandaşların yağmurla imtihanı
Göle dönen yollarda vatandaşların yağmurla imtihanı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Faruk Sarıkoç

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