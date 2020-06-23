Göle dönen yolda araçlar mahsur kaldı
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Göle dönen yolda araçlar mahsur kaldı

Tekirdağ'da öğleden sonra etkisini gösteren sağanak yağış sebebiyle göle dönen yolda araçlar mahsur kaldı.

Göle dönen yolda araçlar mahsur kaldı
23.06.2020 16:38 | Son Güncelleme: 23.06.2020 17:04

Tekirdağ'da öğleden sonra etkisini gösteren sağanak yağış sebebiyle göle dönen yolda araçlar mahsur kaldı.

Sağanak yağış bugün öğleden sonra Tekirdağ'da da etkisini gösterdi. Yağış sebebiyle bazı ilçelerde yollar adeta göle döndü. Kapaklı ilçesi Pınar Bulvarı üzerinde derelerin taşması ile bir yolun alçak kalan kısmını su bastı. Baskın sebebiyle ilerleyemeyen otomobiller suya batarak mahsur kaldı. Araçların mahsur kalmasını cep telefonu kamerası ile görüntüleyen vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Öte yandan, Kapaklı Cumhuriyet Mahallesinde de birçok noktada taşmalar meydana geldi. Yağış nedeniyle bir otomobil, çöken yolda mahsur kaldı. Çevredekilerin tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan araç, çekici yardımı ile bulunduğu yerden çıkarıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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