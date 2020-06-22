Göle dönen yola atlayarak böyle eğlendi
Göle dönen yola atlayarak böyle eğlendi Tekirdağ'ın Malkara ilçe merkezinde haftalar sonra etkisini gösteren şiddetli sağanak vatandaşları sevindirdi.
22.06.2020 22:13 | Son Güncelleme: 22.06.2020 23:14
Göle dönen yola atlayarak böyle eğlendi
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçe merkezinde haftalar sonra etkisini gösteren şiddetli sağanak vatandaşları sevindirdi. Göle dönen yolda bir vatandaşın yüzmeye çalışması izleyenleri gülümsetti.
Malkara ilçe merkezinde şiddetli sağanak yağışa aldırış etmeyen bir vatandaş, sevinçten kendisini yolda birikmiş suların içine atarak, yüzmeye çalıştı. Yağmur suları arasında sevinç gösterisinde bulunan vatandaşın o anları ise, görenler tarafından saniye saniye telefon kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: İHA