Göle dönen yola atlayarak böyle eğlendi Göle dönen yola atlayarak böyle eğlendi Tekirdağ'ın Malkara ilçe merkezinde haftalar sonra etkisini gösteren şiddetli sağanak vatandaşları sevindirdi.

Göle dönen yola atlayarak böyle eğlendi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçe merkezinde haftalar sonra etkisini gösteren şiddetli sağanak vatandaşları sevindirdi. Göle dönen yolda bir vatandaşın yüzmeye çalışması izleyenleri gülümsetti.

Malkara ilçe merkezinde şiddetli sağanak yağışa aldırış etmeyen bir vatandaş, sevinçten kendisini yolda birikmiş suların içine atarak, yüzmeye çalıştı. Yağmur suları arasında sevinç gösterisinde bulunan vatandaşın o anları ise, görenler tarafından saniye saniye telefon kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: İHA