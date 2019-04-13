Göle Dönen Amik Ovası'ndaki Suyu Tahliye Çalışmaları

Hatay'da etkili olan yağışlarla göle dönen Amik Ovası'nındaki suyun 1 ay içinde tahliyesinin tamamlanması planlanıyor.

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, DSİ 63. Şube Müdürü Mehmet Ekinci, Antakya Ziraat Odası Başkanı Mehmet Muzaffer Okay ve Kırıkhan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çelik, kışın yaşanan sel sonrası sular altında kalan Amik Ovası'nda incelemelerde bulundu.

Sel sularının boşalması için DSİ tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan heyet, bölgedeki vatandaşların sorunlarını dinledi.

DSİ 63. Şube Müdürü Mehmet Ekinci, yaptığı açıklamada, bu sene Hatay'a tahminlerin üzerinde yağış aldığını belirti.

Doğal bir afet yaşandığına dikkat çeken Ekinci, "Bu sene yağışlar o kadar yüksek rakamlara ulaştı ki bizim planlamalarımız da Reyhanlı Barajı'na Afrin'den gelecek toplam su miktarı bir yılda 21 milyon metreküptü ancak 300 milyon metreküp su geldi. Tahtaköprü Barajı'na geçen sene yıl boyunca gelen su toplamı 80 milyon metreküp iken bu yıl şu ana kadar 600 milyon metreküp su geldi." diye konuştu.

Yaşanan taşkın sonrası ovada biriken su oranı üçte bir oranında azaldığına işaret eden Ekinci "Tekrar bir taşkın durumu oluşmaz ise Amik Ovasındaki suyun 1 ay içerisinde tahliye edilmesini planlıyoruz." dedi.

Milletvekili Yayman da bölgedeki suyun tahliyesi için tüm imkanların seferber edildiğini aktararak "Suların boşalması için Adana ve Gaziantep'ten vinçler getirildi. Devletimiz, hükümetimiz seferber olmuş durumda. Bu sene buğdaylar su altında kaldı ama pamuğun ekilmesi için her türlü imkanı kullanıp suyun tahliyesi için gerekli çalışmaları yapacağız." ifadesini kullandı.

Tahtaköprü Barajı'nın kapasitesinin arttırılması çalışmalarının bu yıl tamamlanacağını vurgulayan Yayman, böylece Amik Ovası'nın su baskınlarından kurtulacağını kaydetti.

Kaynak: AA