Göle dönen alt geçitte araç içinde mahsur kaldılar
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Göle dönen alt geçitte araç içinde mahsur kaldılar

14.12.2020 10:44 | Son Güncelleme: 14.12.2020 10:51

- Göle dönen alt geçitte araç içinde mahsur kaldılar Uzun süre araç üzerinde ve içinde bekleyen sürücüler, belediye ekiplerinin mazgalları açıp su seviyesini düşürmesiyle kurtuldu Antalya'da sağanak sonrası göle dönen alt geçitlerde araç sürücüleri mahsur kaldı.

- Göle dönen alt geçitte araç içinde mahsur kaldılar

Uzun süre araç üzerinde ve içinde bekleyen sürücüler, belediye ekiplerinin mazgalları açıp su seviyesini düşürmesiyle kurtuldu

ANTALYA - Antalya'da sağanak sonrası göle dönen alt geçitlerde araç sürücüleri mahsur kaldı. Sürücülerden biri, su dolan aracının üzerine çıkıp uzun süre kurtarılmayı bekledi. Sürücüler, tıkanan mazgalların açılmasının ardından olduğu bölgeden kurtarıldı.

Antalya'da dün başlayan ve bugün gece saatlerinde şiddetini arttıran sağanak yağmur ve şiddetli rüzgar turizm kentinde hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağmurun hızını arttırmasıyla Antalya'da birçok yeri su bastı. Aşırı yağış nedeniyle alt geçitler adeta göle döndü. Alt geçitten geçen iki araç ise su dolu geçitte arızalandı. Mahsur kalan araç sürücüleri neye uğradıklarını şaşırdı. Mahsur kalan sürücülerden biri, su seviyesinin yüksek oluşundan dolayı arabanın üzerine çıkarak uzun süre kurtarılmayı bekledi. Belediye ekiplerinin gelip, tıkanan mazgalları açması sonucunda su seviyesi düşürüldü. Düsen su seviyesi ile beraber araçlarından inen vatandaşlar kurtarıldı.

Araçlardan birisi olan minibüs ise çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken diğer araç sürücüsü aracını çalıştırıp olay yerinden ayrıldı.

Göle dönen alt geçitte araç içinde mahsur kaldılar
Göle dönen alt geçitte araç içinde mahsur kaldılar
Göle dönen alt geçitte araç içinde mahsur kaldılar
Göle dönen alt geçitte araç içinde mahsur kaldılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GAZİ TAŞ

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