Göle'de sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu bazı evleri su bastı
Ardahan'ın Göle ilçesinde etkisini sürdüren sağanak nedeniyle dere taştı, bir köyde su baskınları meydana geldi.
Ardahan'ın Göle ilçesinde etkisini sürdüren sağanak nedeniyle dere taştı, bir köyde su baskınları meydana geldi.
Göle ilçesi ve köylerinde etkili olan sağanak ilerleyen saatlerde şiddetini artırdı.
Sağanak nedeniyle Yeniköy köyündeki dere kenarında bulunan bazı evleri su bastı.
Bölgeye gelen AFAD ekipleri hasar tespit çalışması başlattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh