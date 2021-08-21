Göle'de sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu bazı evleri su bastı
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Göle'de sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu bazı evleri su bastı

Göle'de sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu bazı evleri su bastı
Anadolu Ajansı / Günay Nuh - Haberler | Güncel

Ardahan'ın Göle ilçesinde etkisini sürdüren sağanak nedeniyle dere taştı, bir köyde su baskınları meydana geldi.

Ardahan'ın Göle ilçesinde etkisini sürdüren sağanak nedeniyle dere taştı, bir köyde su baskınları meydana geldi.

Göle ilçesi ve köylerinde etkili olan sağanak ilerleyen saatlerde şiddetini artırdı.

Sağanak nedeniyle Yeniköy köyündeki dere kenarında bulunan bazı evleri su bastı.

Bölgeye gelen AFAD ekipleri hasar tespit çalışması başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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