Göle'de dolu yağışı
Ardahan'ın Göle ilçesinde etkili olan dolu yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.
17.06.2020 15:36 | Son Güncelleme: 17.06.2020 16:52
Ardahan'ın Göle ilçesinde etkili olan dolu yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.
Ardahan'da sağanak yağmurun ardından öğle saatlerinde dolu etkili oldu. Dolu yağışı sonrası Göle ilçe merkezi beyaza bürünürken, vatandaşlar Haziran ayında yağan dolu karşısında büyük bir şok yaşadılar. Vatandaşlar, dolu yağışının ekili arazilerde hasara yol açtığını belirttiler. - ARDAHAN
Kaynak: İHA