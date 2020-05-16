Göle ağ atıp balık avlayanlara 16 bin 950 lira ceza KARABÜK'ün Eflani ilçesinde, Bostancılar Göleti'ne 150 metrelik ağ atarak, 52 sazan balığı avlayan 3 kişiye toplam 16 bin 950 TL para cezası kesildi.

KARABÜK'ün Eflani ilçesinde, Bostancılar Göleti'ne 150 metrelik ağ atarak, 52 sazan balığı avlayan 3 kişiye toplam 16 bin 950 TL para cezası kesildi.

Bostancılar Göleti çevresinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, gölde B.E. (33), Y.E. (29) ve B.E.'nin (23) balık avladığını gördü. Bunun üzerine 3 kişiyi durduran jandarma, 150'şer metre 2 ağ, 2 metre uzunluğunda tekne, 69 kilo 980 gram gelen 52 sazan balığına el konuldu. Kaçak balık avlayan 3 kişiye, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararına muhalefetten 3 bin 150'şer TL ve Su Ürünleri Kanunu'na muhalefetten 2 bin 500'er TL olmak üzere toplam 16 bin 950 para cezası kesildi.

Kaynak: DHA