Goldman Sachs, şubelerine girişte Kovid-19 aşısını zorunlu hale getirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Goldman Sachs, şubelerine girişte Kovid-19 aşısını zorunlu hale getirdi

Goldman Sachs, şubelerine girişte Kovid-19 aşısını zorunlu hale getirdi
Anadolu Ajansı / Esin Eşkinat Sayılgan - Haberler | Güncel

NEW ABD'nin önde gelen yatırım bankası Goldman Sachs, ABD'deki ofislerine giren herkesin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının tamamlanmış olması gerektiğini bildirdi.

NEW ABD'nin önde gelen yatırım bankası Goldman Sachs, ABD'deki ofislerine giren herkesin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının tamamlanmış olması gerektiğini bildirdi.

New York Times gazetesinin yayımladığı iç yazışmaya göre Goldman Sachs yönetimi, 7 Eylül'den itibaren müşterileri dahil olmak üzere şubeler ve ofisleri kullanan herkesin aşılarının tamamlanmış olmasını zorunlu kıldı.

ABD Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) Pfizer-BioNTech Kovid-19 aşısına tam onay vermesinden bir gün sonra yaptığı açıklamayla, Goldman Sachs Wall Street'te Kovid-19'a karşı aşı zorunluluğu getiren ilk büyük finans kuruluşu oldu.

Goldman Sachs, 7 Eylül'den sonra aşıları tam olmayan personelinin evden çalışacağını, ayrıca aşılılardan da her hafta Kovid-19 testi talep edeceklerini duyurdu. ABD'de 20 bin kişiye istihdam sağlayan şirket, ofislerinde maske kullanımını da zorunlu hale getirdi.

ABD Başkanı Joe Biden, FDA'nın kararının ardından, şirket yöneticilerine seslenerek "Aşı zorunluluğu için FDA'nın aşılara onay vermesini bekliyorsanız, size çağrı yapıyorum, artık aşıyı zorunlu hale getirin." demişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Eşkinat Sayılgan

Taliban'ın tahliyeler için 'Süreyi uzatmıyoruz' çıkışına ABD ve Almanya'dan ilk yorum
Taliban'ın tahliyeler için "Süreyi uzatmıyoruz" çıkışına ABD ve Almanya'dan ilk yorum
ABD Başkanı Joe Biden'ın, Pentagon'un tavsiyesine uyarak Afganistan'daki tahliye sürecini 31 Ağustos'tan sonraya uzatmayacağı bildirildi.
ABD Başkanı Joe Biden'ın, Pentagon'un tavsiyesine uyarak Afganistan'daki tahliye sürecini 31 Ağustos'tan sonraya uzatmayacağı bildirildi.
Dünya genelinde 5 milyar dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Dünya genelinde 5 milyar dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Fuat Oktay Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Cimilli İbo Barış Arduç Deniz Akkaya
Spor Erol Bulut Ozan Tufan Sergen Yalçın Abdullah Avcı Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Goldman Sachs, şubelerine girişte Kovid-19 aşısını zorunlu hale getirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 23:59:29. #1.15#

title