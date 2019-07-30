Goldman Sachs S&P 500 endeksi yıl sonu fiyat öngörüsünü yüzde 3.0 arttırdı

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, ABD S&P 500 endeksine yönelik yıl sonu fiyat öngörüsünü yüzde 3.0 artırarak 3,100 puana yükseltti.

Goldman Sachs, yayınladığı bir araştırma notunda, söz konusu öngörünün yanında ekonomik aktivitedeki zayıflığa ve marj görünümüne dikkat çekerek endeksin hisse başına kazanç (EPS) gelir beklentilerini ise 6 dolar düşürdü. Stratejist Davis Kostin'in öncülük ettiği araştırma grubundan yapılan açıklamada, "Ekonomik büyüme bir süredir aşağı yönlüydü, petrol fiyatları belirli bir aralıkta seyrediyordu ve ek gümrük vergileri belirsizliği de durumu kesinlikle yatıştıramadı" denildi.

Söz konusu araştırma notunda araştırmacıların hisse senedi piyasalarında daha fazla atış beklediği belirtilirken, S&P 500 endeksine yönelik fiyat hedefinin 2019'da yıllık yüzde 24 kazanç ve 2020 yıl sonu fiyat öngörüsünde de, 2019 yıl sonu fiyat öngörüsüne göre yüzde 10 artış anlamına geldiği vurgulandı.

Kaynak: DHA