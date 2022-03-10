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Goldman Sachs Rusya'dan çıkıyor

AA - Dilara Zengin Okay - Ekonomi
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Goldman Sachs Rusya'dan çıkıyor

ABD'li yatırım bankalarından Goldman Sachs, Rusya'daki operasyonlarını sonlandıracağını duyurdu.

ABD'li yatırım bankalarından Goldman Sachs, Rusya'daki operasyonlarını sonlandıracağını duyurdu.

Bankadan yapılan açıklamada, düzenleyici ve lisans gerekliliklerine uygun olarak bankanın Rusya'daki işini sonlandırdığı aktarıldı.

Açıklamada, piyasada önceden var olan yükümlülükleri yönetme veya kapatma konusunda bankanın dünya genelindeki müşterilerini desteklemeye odaklandığı kaydedildi.

Böylece Goldman Sachs, Rusya'daki operasyonlarını sonlandıracağını duyuran ilk büyük Wall Street bankası oldu.

Rusya, Ukrayna'ya yönelik saldırısı nedeniyle ağır bir yaptırım dalgasıyla karşı karşıya kalmıştı.

Batı ülkeleri, Rusya'ya ağır ekonomik bedel ödetmek için özellikle finans alanında çok sayıda yaptırımı yürürlüğe koymuştu.

Söz konusu yaptırımlardan dolayı Batılı finans kuruluşları için Rusya'da faaliyet göstermek giderek daha zor hale gelmişti.

AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi

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