Goldman Sachs: "Petrol ve Altın Almak İçin Cazip Giriş Noktaları Bulunuyor"

Goldman Sachs raporunda petrol ve altında uzun pozisyon (alım) almak için cazip giriş noktaları bulunduğu belirtildi.

Goldman Sachs, pazartesi günkü raporunda ham maddeler için en iyi 10 trading fikrini sıraladı. Yatırımcılara "Petrol, altın ve baz metallerde uzun pozisyon almak için aşırı cazip giriş noktaları bulunduğu" tavsiyesinde bulunan kurum, emtia piyasalarında önceden görülmemiş bozulmayı işaret etti.

Petrolün maliyet desteğinin altına inerek baz metallere katıldığını işaret eden kurumun raporunda, "Emtia fiyatlamasında temel göstergelere göre bozulmanın boyutu dikkate alındığında emtianın petrol, altın ve baz metallerde uzun pozisyona giriş için aşırı cazip giriş noktası sunduğunu düşünüyoruz." dendi.

Goldman Sachs'ın raporunda G-20 toplantısının Çin-ABD ilişkisinin ve OPEC arz kısıntısının tartışılacak olması nedeniyle fiyatlarda sıçrama için katalizör olabileceği belirtildi.