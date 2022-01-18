Goldman Sachs'ın net karı 2021'in dördüncü çeyreğinde yüzde 13 azaldı

ABD'li yatırım bankalarından Goldman Sachs'ın net karı, 2021'in son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13 azalarak 3,94 milyar dolar oldu.

ABD'li yatırım bankalarından Goldman Sachs'ın net karı, 2021'in son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13 azalarak 3,94 milyar dolar oldu.

Goldman Sachs, geçen yılın ekim-aralık dönemine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Buna göre, bankanın 2021'in son çeyreğindeki net karı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13 azalarak 3,94 milyar dolara geriledi. Goldman Sachs, 2020'nin dördüncü çeyreğinde 4,5 milyar dolar net kar elde etmişti.

Kurumun, 2020'nin dördüncü çeyreğinde 12,1 dolar olan hisse başına karı da 2021'in aynı döneminde 10,8 dolara düştü.

Bankanın geçen yılın dördüncü çeyreğindeki geliri ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artarak 12,6 milyar dolara çıktı. Goldman Sachs'ın geliri, 2020'nin ekim-aralık döneminde 11,7 milyar dolar olmuştu.

Bankanın 2021 yılı genelinde elde ettiği gelir 59,3 milyar dolar olurken, net karı 21,6 milyar dolar olarak kaydedildi.